Balenin büyülü dünyası Kadıköy Süreyya’da

Bir perdelik çocuklara yönelik baleyi tanıtıcı eser; XIV. Louis döneminin canlanmasıyla başlıyor. Fındıkkıran (Drosselmayer, Colombine), Uyuyan Güzel (Çizmeli Kedi ve Beyaz Kedi), İDOB Çocuk Balesi’nden küçük balerinlerin dans edeceği Kuğu Gölü eserinden (4 Küçük Kuğu), Le Corsaire Pas De Deux, Giselle (6 Arkadaş), Kuğunun Ölümü, Uyuyan Güzel (Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt), Don Kişot Pas De Deux ve Karagöz - Hacivat gibi balenin en klasik ve bilinen eserlerinden bölümler bu interaktif oyunda yer alıyor.

MİNİKLER BALE İLE TANIŞIYOR

Geleceğin bilinçli sanatseverlerini yetiştirmek amacıyla çocuklar ile bir araya gelecek oyunu Deniz Özaydın hazırlıyor. Çocuk balesi koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk ve Deniz Özaydın imzalı oyunun anlatıcısı Mert Aksu, bale öğretmeni ise Tunca Bakan.

Oyun, sezon içinde seyircilerle buluşmaya devam edecek.