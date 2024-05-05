Balık halinde silahlar konuştu: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Balık halinde silahlar konuştu: 3 yaralı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Balık Hali’nde silahlı kavga meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Gürpınar Balık Hali’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir şahıs eline aldığı tabanca ile etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kurşunların hedefi olan Gökhan K., Yaşar Y. ve Yavuz D. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay hakkında incelemeleri devam ederken, kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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