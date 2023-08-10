Balık tutmak için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da balık tutmak için dereye giden mobilya ustası boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Balık tutmak için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti



Olay, İlkadım ilçesi Sarıışık mevkisi Kürtün Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki mobilya ustası Mehmet Çakır balık tutmak için oltasını yanına alıp dereye gitti.

Dere kenarında balık tutmak isteyen Mehmet Çakır'dan haber alamayan arkadaşı olay yerine gitti. Oltası dere kenarında bulunan Çakır'a ulaşılamayınca olayı jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri derede bulunan gölet içinde yaptıkları aramada 4 çocuk babası Mehmet Çakır'ın cansız bedenini buldu. Boğularak öldüğü tespit edilen Çakır'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Japonya'yı 3-0 yendi Spor
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Japonya'yı 3-0 yendi
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Evladımın şehadet şerbeti içtiği yerden her gün geçiyorum Güncel
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Evladımın şehadet şerbeti içtiği yerden her gün geçiyorum
TÜİK verileri bile gerçeği saklayamadı. Türkiye'nin dörtte birinin iş bulma umudu kalmadı Güncel
TÜİK verileri bile gerçeği saklayamadı. Türkiye'nin dörtte birinin iş bulma umudu kalmadı
Hastanede silahlı kavga; 3 yaralı Güncel
Hastanede silahlı kavga; 3 yaralı
Denizlispor Uşakspor ile yenişemedi Spor
Denizlispor Uşakspor ile yenişemedi
İstanbul'da ekmeğe zam Güncel
İstanbul'da ekmeğe zam
Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçı 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçı 11'i belli oldu