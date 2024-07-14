Balık tutmaya gitmişti. Ölü bulundu

Kaynak: İHA
Balık tutmaya gitmişti. Ölü bulundu

Karaman’ın merkeze bağlı Dereköy sınırlarında tek başına balık tutmaya giden bir kişi, arabasının yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dereköy sınırlarındaki Fisandun barajında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Rasim Bayrak (55) isimli şahıs, otomobili ile tek başına balık tutmaya gitti. Baraj kenarına inip oltalarını hazırlayan Bayrak, daha sonra aracına doğru yürürken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

Çevredeki diğer balıkçılar, Bayrak’ı hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bayrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Bayrak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Motosiklet tamircisi olan Rasim Bayrak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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