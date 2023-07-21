Balık tutmaya gitti. Kopmuş insan bacağı buldu

Artvin'in Borçka ilçesindeki Zigan Deresi'nde öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık soruşturma başlattı. İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi. Anonsta, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunmaları duyurulur" denildi.

OLAYIN ARKASINDA CİNAYET MI VAR?

Bulunan bacak sonrası yetkililer durumun cinayet olabileceğinden şüphe ediyor. yapılan anons da DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunmaları duyurulur denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.