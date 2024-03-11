Balıkçıda çöken iskele olayında iPhone kararı. Herkes bu olayı not alsın

23 Aralık 2022 yılında Danış Restaurant’a giden ve kaçak iskele sebebiyle denize düşen Buğra K. başta iPhone 13 marka cep telefonu olmak üzere bazı eşyaları kaybolunca olayda yaralandığına dair rapor alarak mekândan şikâyetçi oldu.

Mağdur olduğunu belirten Buğra K. cep telefonu ücreti olan 28 bin 427 TL’nin karşılanması için restoran işletmecilerine icra takibi başlattı. İşletme itiraz ettiği için icra kararı durdurulunca Buğra K. bu kez de avukatı aracılığıyla dava açtı.

Davaya cevap veren Danış Restoran ise dava konusu olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını ifade etti.

MAHKEME HAKLI BULDU

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı.

Buğra K.’yı haklı bulan mahkeme, davalı işletmenin icra müdürlüğüne yaptığı icra takibe itirazını reddetti ve Buğra K.’nın 28 bin 427 liralık icra takibinin devamına karar veren mahkeme, ayrıca davalı işletmeyi yüzde 20 icra inkâr tazminatı ödemeye hükmetti.