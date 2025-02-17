Balıkçılar rotayı oraya çevirdi! Kasa kasa hamsi tutuldu

Kaynak: İHA
Balıkçılar rotayı oraya çevirdi! Kasa kasa hamsi tutuldu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçıların yeni rotasını belirlediği İğneada beldesinden kasa kasa hamsilerle dönüş yaptı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bolluğu yaşanıyor.

İstanbul, Trabzon, Samsun, Rize, Zonguldak, Giresun, Balıkesir, Ordu, Yalova gibi birçok ilde denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü.

balik.webpHamsi bolluğunun yaşandığı İğneada beldesine Samsun'dan gelen Oktay Karaman balık bolluğunun tezgahlara yansıyacağını aktararak, vatandaşlara taze balık yedirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Son Haberler
Demir Ege Portekiz’deki ilk golünü attı: Büyük hata dikkat çekti
Demir Ege Portekiz’deki ilk golünü attı: Büyük hata dikkat çekti
Balıkçılar rotayı oraya çevirdi! Kasa kasa hamsi tutuldu
Balıkçılar rotayı oraya çevirdi! Kasa kasa hamsi tutuldu
Tekirdağ sağanak yağmura teslim oldu!
Tekirdağ sağanak yağmura teslim oldu!
Facianın eşiğinden dönüldü! Asansör kabini ikinci kattan yere çakıldı
Facianın eşiğinden dönüldü! Asansör kabini ikinci kattan yere çakıldı
Maç bitti saha karıştı: Yöneticiler ve taraftarlar hakeme saldırdı
Maç bitti saha karıştı: Yöneticiler ve taraftarlar hakeme saldırdı