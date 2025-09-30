Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından menşei belirsiz bir insansız deniz aracı bulundu. Bomba yüklü olabileceği şüphesi üzerinde insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine bağlayarak kıyıya çekti. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi. Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, güvenli alana çekildi. Uzman SAT ekiplerinin incelemesi insansız deniz aracı ile ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla verilen "Wasp" ve "Snapper" adlı kamikaze tipi insansız deniz araçlarına benzeyen araç, Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlandığı biliniyor. Ukrayna'nın bu insansız deniz araçları ile Rus donanmasına ait çok sayıda gemiye zarar vererek veya kullanılamaz hale getirerek Karadeniz'deki dengeyi kendi lehine çevirdiği belirtiliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracına ilişkin yazılı açılmada bulundu. Açıklamada, "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.