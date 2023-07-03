Balıkçının özel yapım oltasına takıldı. Gören yanına gidip poz verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balıkçıların oltasına 30 kiloluk Fırat turnası balığı takıldı.

Balıkçının özel yapım oltasına takıldı. Gören yanına gidip poz verdi

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi sınırlarında bulunan Fırat Nehri'nde balıkçıların oltasına 30 kiloluk Fırat turnası takıldı. Oltaya takılan dev balık güçlükle sudan çıkartılırken o anlar başka bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Balıkçılar, yakaladıkları balıklarla fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Bu yıl Fırat Nehri'nde balık bolluğunun yaşandığını söyleyen olta balıkçılık avcısı Erdal Karaburç, “Bu yıl Fırat Nehri'nde bir balık bolluğu yaşanıyor, oltamıza 30 kiloluk bir Fırat turnası yanında, 15-20 kiloluk çok sayıda balık takıldı. Balıkçılarımızdan ricamız, kurallara uymalarıdır. Böyle derya kuzusu balıkların yakalanması için, kurallara uymaktır” dedi.

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