Balıkesir Belediyesi'nden seçim öncesi adrese teslim iki ihale. Binlerce kişiyi yıldızlı otellere götürecekler

Geçtiğimiz senelerde Meclis oturumunda yapılan açıklamalarda “Bütçeyi en iyi kullanan belediyeyiz” diyen AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘Konaklama’ ihalesindeki rakamları dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 Şubat 2024 tarihinde ‘Konaklama hizmeti alımı’ başlıklı bir ihale yaptığı ve ihalenin yaklaşık maliyeti 42 milyon lira olarak belirlendi. 8 aylık bir süreyi kapsayan hizmet alımı ihalesine sadece belediye iştiraklerinden olan Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketi teklif verdiği ortaya çıktı. Rekabet koşulları oluşmadan yapılan ihalenin sözleşme bedeli ise 38 milyon 400 bin lira olarak kaydedildi.

İhale kapsamında 5 bin kişi 3 yıldızlı otellerde, 5 bin kişi 4 yıldızlı otellerde, 2 bin kişi ise 5 yıldızlı otellerde konaklayacağı ortaya çıktı. 12 bin kişinin hangi organizasyon için Balıkesir’e geleceği veya hangi organizasyon için yurt dışına gideceği ifade edildi.

KONAKLAMA İHALESİ AYNI ŞİRKETE GİTTİ

Belediyedeki konaklama çılgınlığı bununla sınırlı değil. 22 Ocak 2024’te ‘Konaklama, yemek ve kumanya alımı’ adıyla yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 22 milyon 114 bin lira olarak ifade edildi. 11 aylık süreyi kapsayan ihaleye 2 firma teklif verse de Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketi’nin teklifini kabul etti.

Balıkesir Belediyesi, 20 milyon 342 bin lira teklif veren iştirakiyle 8 Şubat 2024 tarihinde sözleşme yaptı. İhale kapsamında satın alınacak hizmetler

30 bin adet kumanya seti

13 bin adet yemek hizmeti

bin 700 adet yurt içi konaklama

50 adet yurt dışı konaklama.

Böylece Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı içerisinde toplamda 13 bin 750 kişinin konaklama ücreti için kasasından 60 milyon lira harcayacağı ortaya çıktı.

2023’TE KONAKLAMAYA 48 MİLYON GİTTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 2023 yılı içerisinde Balıkesir’e geleceklerin konaklama hizmeti için iki ihale yaptığı ortaya çıktı.

İhalelere göre 36 bin 500 kişi belediyenin davetlisi olarak otellerde ağırlanacağı ortaya çıktı.

İhale şartnamesine göre:

6 bin kişiyi 5 yıldızlı otellerde,

12 bin 500 kişiyi 4 yıldızlı otellerde,

13 bin kişiyi 3 yıldızlı otellerde,

2 bin 500 kişiyi uygulama otellerinde,

2 bin 500 kişiyi de kurum misafirhanelerinde ağırlanacak.

48 milyon tutarındaki İki ihalenin de belediye iştiraki Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Ortaklığı şirketine kaldığı görüldü.