Dünyada ultra zenginlerin sayısının en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Nerede yolsuzluk varsa orada pırtlak gibi zengin çıkar

Kaynak: HaberTürk
Dünyada ultra zenginlerin sayısının en çok arttığı ülke Türkiye oldu. Nerede yolsuzluk varsa orada pırtlak gibi zengin çıkar
Ultra zengin en çok arttığı ülke Türkiye oldu. İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'in '2024 Servet Raporu'na göre Türkiye ultra zengin artışında yüzde 9,7'lik artışla zirvede yer aldı. Türkiye'de 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan ultra zengin sayısı bakın kaça çıktı.

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayımladığı 'Servet Raporu' yayınlandı. İşte o raporda en dikkat çeken ülke Türkiye oldu.

Knight Frank'a göre faiz oranlarındaki değişim, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle küresel servet büyüdü. Dünya genelinde, UHNWI, 'Ultra High Net Worth Individual' olarak tabir edilen ultra zenginlerin sayısı yüzde 4,2 artarak 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı. Ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2, Orta Doğu'da yüzde 6,2 arttı. Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen beklentiler ultra zengin sayısının artacağı yönünde. Önümüzdeki dört yıl içinde de ultra zengin sayının yüzde 28 artış göstermesi bekleniyor.

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Ünlü Gayrimenkul şirketi Knight Frank'in yayımladığı raporda 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimler yer aldı. İşte o 30 ülke arasında en çok dikkat çeken Türkiye oldu. Çünkü, 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış gösterdi. 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı Türkiye'de bin 761 iken 2023'te bin 932 kişiye çıktı. Türkiye böylece klasman atladı.Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu. Önümüzdeki dört yıllık tabloda Türkiye için yüzde 42,9'luk artış beklentisi olduğu belirtildi.

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