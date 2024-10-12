Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, çocuklarla pedal çevirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Mahallesi Bisiklet Yarışması'nda çocuklarla pedal çevirdi.

Başkan Akın, Amatör Spor Haftası'nda Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilciliği ve Adnan Menderes Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Bisiklet Yarışması'na katıldı.

Programa Başkan Akın'ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Esra Kurşun katılım gösterdi.

Çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmaya bisikletçilerin ilgisi yüksek oldu. 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu önünde startın verilmesiyle yarışmacılar, Adnan Menderes Mahallesi'nin sokaklarında birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yaş gruplarına göre 9 kategoride gerçekleşen yarışmada parkuru tamamlayan ve derece alan sporculara madalya, top ve bisiklet hediye edildi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Başkan Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp'ten aldı. Yarışmada dereceye giremeyen küçük sporculara Başkan Akın top hediye etti. Akın, yarışma sırasında da arkada kalan sporculara tezahüratla destek verdi.

Balıkesirli sporcuların isimlerini dünyaya duyurmak için amatör sporun desteklenmesi gerektiğini yineleyen Akın, yarışta da sporcuları yalnız bırakmadı. Yarışma öncesinde konuşma yapan Akın, sağlıklı yaşam için disiplinin önemli olduğunu belirterek, "Devlet, millet el ele hepimiz birlikte spor yapıyoruz. İnşallah daha da fazla yapacağız" dedi.