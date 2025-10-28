Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy, "Uykucu" filminin galasında bir araya geldi. Gala esnasında Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çağatay Ulusoy'un depreme verdiği tepki dikkatleri üzerine çekti.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın paylaştığı "Uykucu" filminin özel gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gala gecesinde film ekibinin yanı sıra pek çok tanınmış sima da hazır bulundu. Çağatay Ulusoy, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi. "Oyunculuk kutsal mı değil mi?" tartışmasına ilişkin olarak, "Biz zanaatkarız. Ben o kadarda kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum." açıklamasını yapan ünlü oyuncu, filmi izledikten sonra salondan ayrılmak üzereyken Balıkesir merkezli deprem haberini aldı.

Salondan çıkış anında deprem olduğunu öğrenen Çağatay Ulusoy, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ulusoy, "Deprem olmuş ya" sözleriyle korumaları eşliğinde hızla mekandan ayrıldı.

27 Ekim 2025 akşamı, İstanbul'dan da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden oldu.