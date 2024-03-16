Balıkesir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Balıkesir'deki 2024 Yerel Seçim Sonuçları, ilçelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere işaret etti.

Seçmenlerin tercihleri, Balıkesir'in her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Balıkesir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

ALTIEYLÜL

BİGADİÇ

ERDEK

İVRİNDİ

MARMARA

AYVALIK

BURHANİYE

GÖMEÇ

KARESİ

SAVAŞTEPE

BALYA

DURSUNBEY

GÖNEN

KEPSUT

SINDIRGI

BANDIRMA

EDREMİT

HAVRAN

MANYAS

SUSURLUK

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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