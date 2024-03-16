Seçmenlerin tercihleri, Balıkesir'in her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Balıkesir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları ALTIEYLÜL BİGADİÇ ERDEK İVRİNDİ MARMARA AYVALIK BURHANİYE GÖMEÇ KARESİ SAVAŞTEPE BALYA DURSUNBEY GÖNEN KEPSUT SINDIRGI BANDIRMA EDREMİT HAVRAN MANYAS SUSURLUK 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.