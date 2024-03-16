Seçmenlerin tercihleri, Balıkesir'in her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.
Balıkesir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
ALTIEYLÜL
BİGADİÇ
ERDEK
İVRİNDİ
MARMARA
AYVALIK
BURHANİYE
GÖMEÇ
KARESİ
SAVAŞTEPE
BALYA
DURSUNBEY
GÖNEN
KEPSUT
SINDIRGI
BANDIRMA
EDREMİT
HAVRAN
MANYAS
SUSURLUK
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.