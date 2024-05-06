Dilencinin üstünden çıkan para zabıtayı şok etti

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla dilenci sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Eyüpsultan'da “Hastaneye gideceğim. Param yok” diyerek para toplayan bir dilenciyi zabıta ekipleri yakaladı.

Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenin üst aramasında üzerinden 23 bin 45 TL çıktı. Zabıta ekipleri dilencinin üzerinden çıkan paraya düzenlenen tutanakla el koydu.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın ‘hastaneye gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.

İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.