Serçeden korkan darı ekmez atasözünün anlamı nedir?

Serçeden korkan darı ekmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin korkularının ve endişelerinin, onu cesur adımlar atmaktan alıkoymaması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişinin küçük korkular yüzünden harekete geçmemesi durumunda başarılı olamayacağını ve kazanç elde edemeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin, korkularını yenebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için cesur olması gerektiğine vurgu yapılmaya çalışılmaktadır.

SERÇEDEN KORKAN DARI EKMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Serçeden korkan darı ekmez yen artık şu 'elalem ne der' düşüncesini..."