Balıkesir İvrindi'de 4.1 büyüklüğünde deprem (24.09.2024)

Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 04.20 sıralarında Balıkesir’de Evciler-İvrindi arasında meydana geldi. Yerin 15.3 km altında depremin gerçekleştiği de aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgide, saat 04.20'te merkez üssü Balıkesir İvrindi’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 18.4 kilometre derinlikte oldu.

Ayrıca deprem sonrası saat 04.25’te 3.2 büyüklüğünde artçı deprem de olduğu belirtildi.