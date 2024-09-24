Balıkesir İvrindi'de 4.1 büyüklüğünde deprem (24.09.2024)

Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 04.20 sıralarında Balıkesir’de Evciler-İvrindi arasında meydana geldi. Yerin 15.3 km altında depremin gerçekleştiği de aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2024
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) https://t.co/xbjOvyu7eY
24.09.2024, 04:20:21 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 15.3 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgide, saat 04.20'te merkez üssü Balıkesir İvrindi’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 18.4 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:İvrindi (Balıkesir)
Tarih:2024-09-24
Saat:04:20:21 TSİ
Enlem:39.66889 N
Boylam:27.45889 E
Derinlik:18.4 km
Detay:https://t.co/Y6j1n4r1Gs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıca deprem sonrası saat 04.25’te 3.2 büyüklüğünde artçı deprem de olduğu belirtildi.