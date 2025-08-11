Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha (11 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 10.26 saatinde meydana gelirken derinliği 13 km olarak belirlendi.

BALIKESİR DÜN SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, dün saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı.

İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29’u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı.

DEPREM SONRASI 237 ARTÇI SARSINTI

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Balıkesir'deki deprem sonrası gelişmeleri aktardı.

Balıkesir'deki deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıların 10 tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olduğu belirtildi.

BAKAN YERLİKAYADAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası gelişmeleri aktaran bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Depremden sonra bin 100 arama kurtarma personelimiz bölgeye geldi. Hasar tespiti için 50 ekip kuruldu. 20 milyon lira destek ödemesi aktardık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralıların durumuna da ilişkin açıklama yaparak "Gece gelip hastane ziyaretimizi yaptık 52 başvuru var 29'u tedaviye alındı. 19'u taburcu edildi. 3'ü direkt deprem etkisi ile olmak üzere 10 yaralımız var. Durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyorum. Depremle ilgili devlet kurumlarımız tecrübeye sahip. Hep beraber daha hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor" ifadelerini kullandı.