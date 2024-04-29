Balıkesir’de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA
Balıkesir’de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir’de 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada Mustafa Dağ (42) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Altıeylül ilçesi Balıkesir Üniversitesi kavşağında meydana gelen olayda, Z.A.E (25)’nın kullandığı 35 ARL 888 plakalı otomobil, Mustafa Dağ'ın kontrolündeki 10 UF 635 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada sürücü Mustafa Dağ ve yanındaki A.B. (70), N.K. (40), İ.B. (70) ile diğer otomobilin sürücüsü Z.A.E ve yanındaki A.A.S. yaralandı.

Sürücü Dağ, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan A.B., N.K. ve İ.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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