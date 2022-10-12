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Balıkesir’de huzur operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından il genelinde huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda 39 şahıs yakalanırken, aramalarda ateşli silahlar ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:14
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Balıkesir’de 39 şahsa ‘Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de huzur operasyonu
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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde asayişi sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdiler. Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanırken, aramalarda ateşli silahlara el konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca, 33 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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