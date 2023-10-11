Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.
Bünyesindeki TCSG-28 ve KB-4510 botlarını bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik botu durdurarak, botun içindeki 47 kaçak göçmeni kıskıvrak ele geçirdi.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
47 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.