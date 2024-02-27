Balıkesir'de anne ile oğlu evde ölü bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan Hatice Aydın'ın kapısını çalan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, ev sahibine ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Hatice Aydın ve oğlu Behzat Aydın'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık kontrolünde Hatice ve Behzat Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri anne ve oğlun cesetleri üzerinde herhangi bir darp, ateşli ya da kesici yaralanmanın bulunmadığını tespit etti.

Hatice ve Behzat Aydın'ın cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğalgaz ve elektriğin bulunmadığı evde tüplü katalitik ile ısınmanın sağlandığı öğrenildi.