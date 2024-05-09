Balıkesir'de apartman yangını

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, meydana gelen apartman yangını Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çevrede bulunan komşu ve vatandaşların ihbarı üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelleri müdahalede bulundu.

Apartmanda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye personellerini büyük gayreti dikkatleri üzerine çekerken yangın diğer evlere de sıçramadan söndürüldü. Yangını söndürülmesinin ardından maddi hasarın meydana geldiği yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.