Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Bağlar mevkiinde akşam saatlerinde beton mikseri devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda, şoför Halil K. (65) yaşamını yitirirken, yanında yolcu olarak bulunan Serkan A (28) ise yaralandı.

Olay yerine giden Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Gurup Amirliğine bağlı ekipler, yaralı Serkan A.’yı çıkararak ambulansa teslim ederken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren araç sürücüsü Halil K ise hastane morguna sevk edilirken, polisinolayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

aw213826-03-001.jpg

aw213826-01-001.jpg

aw213826-02-001.jpg

Son Haberler
Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı Gündem
Türk korkusu Yunanistan’ın Devrelerini Yaktı
Üç ilde IŞİD'e dev operasyon Yerel Haberler
Üç ilde IŞİD'e dev operasyon
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık Spor
Hande Baladın'la Ebrar Karakurt'un görüntüleri olay oldu. Yok artık
Fırtına’da hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı Dünya
Fırtına’da hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı
Lüks parfümlerin gerçek yüzü. Korkunç gerçek ortaya çıktı Dünya
Lüks parfümlerin gerçek yüzü. Korkunç gerçek ortaya çıktı
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu Gündem
Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı Gündem
Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı