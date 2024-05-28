Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Bağlar mevkiinde akşam saatlerinde beton mikseri devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda, şoför Halil K. (65) yaşamını yitirirken, yanında yolcu olarak bulunan Serkan A (28) ise yaralandı.

Olay yerine giden Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Gurup Amirliğine bağlı ekipler, yaralı Serkan A.’yı çıkararak ambulansa teslim ederken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren araç sürücüsü Halil K ise hastane morguna sevk edilirken, polisinolayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.