Balıkesir'de bir deprem daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Balıkesir Sındırgı'da 12.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir, gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı. Sabah saatlerinde ise 4.0 büyüklüğünde artçı deprem olmuştu.

Balıkesir Sındırgı gece saat 00.05'de 5.0 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Yalova gibi pek çok ilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı aktarılmıştı.

Sabah saatlerinde ise Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Artçılar ise devam ediyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Balıkesir Sındırgı'da 12.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.2 km altında meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendiği aktarıldı.

Balıkesir'de bir deprem daha!Balıkesir'de bir deprem daha!

