Deniz anaları kaldırıma çıktı

İHA'nın haberine göre, Erdek’te iki gündür lodos etkisini sürdürürken, Marmara, Avşa adalarına ve Tekirdağ’a yapılan Ro-Ro seferleri iptal edildi. Çay bahçelerinin önündeki yürüyüş yolu dalgalarla sular altında kaldı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaştı. Erdek sahillerini sular altında bırakan şiddetli dalgalar sahilde iskeleye bağlı tekneleri de havaya kaldırırken, deniz anaları sahildeki yürüyüş yoluna vurdu.

Tekne sahipleri önlem alarak, teknelerinin başında nöbet tuttular. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre bölgede lodosun iki gün daha etkili olacağı belirtildi.