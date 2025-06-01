Balıkesir'de deprem (1 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Manyas ilçesinde saat 10.15 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya’da korkutan deprem! Diğer illerde de hissedildi (1 Haziran 2025)

Süleymanlı mevkiindeki depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.