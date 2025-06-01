Balıkesir'de deprem (1 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de deprem (1 Haziran 2025)

Son dakika... Son dakika... Balıkesir'in Manyas ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Manyas ilçesinde saat 10.15 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Süleymanlı mevkiindeki depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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