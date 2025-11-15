6.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor.

İLK 3.9 İLE SARSILDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 11.08'de 14.74 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

38 DAKİKA ARAYLA BİR DEPREM DAHA

Saat 11.46'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu AFAD açıkladı. Deprem yerin 12 km altında gerçekleşti. Depremlerin aynı noktada ve 38 dakika arayla olması ise dikkat çekti.

Balıkesir'de artçı depremlerin birkaç ay daha süreceği deprem uzmanları tarafından belirtiliyor.