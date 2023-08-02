Balıkesir’de devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre kaza Balıkesir-Edremit kara yolunun Köylüce mevkiinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Yaşar G. (34) yönetimindeki 10 AIA 234 plakalı beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.