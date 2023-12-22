Balıkesir'de feci kaza: Aynı aileden 3 ölü

Kaynak: DHA
Balıkesir'de feci kaza: Aynı aileden 3 ölü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan cipte bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de Bigadiç-Sındırgı kara yolunun 5'inci kilometresinde Dursun Karataş (48) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş’ın (77) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler savcılık ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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