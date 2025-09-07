Balıkesir’de feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir’in Manyas ilçesinde, uzman çavuş Asım Öztürk’ün kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Öztürk hayatını kaybederken, yanındaki meslektaşı da ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi çıkışında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Asım Öztürk'ün kullandığı 67 NZ 852 plaka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada Öztürk ile yanındaki arkadaşı Furkan Köroğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Asım Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Furkan Öztürk ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, meslektaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenince üzüntü yaşadı. Asım Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

