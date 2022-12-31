﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti

Bigadiç-Sındırgı kara yolunun Kargın mevkisinde karşı yönlerden gelen İsmail Demir'in (73) kullandığı 10 US 392 plakalı otomobil ile Hakan Orhan (47) idaresindeki 35 BEL 60 plakalı otomobil çarpıştı.
Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yoldaki kazada, sürücüler Demir ve Orhan ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Demir, kurtarılamadı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.