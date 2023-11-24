Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi, Çanakkale-İzmir Karayolu, hastane kavşağında S.I. yönetimindeki otomobil ile A.Ş. yönetimdeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı.

Takla atan araçta bulunan sürücü S.I. hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan sürücü A.Ş. ve yolcu K.Y. ise yaralı olarak otomobilden kendi imkanlarıyla çıktılar.

Yaralılara yakındaki Burhaniye Devlet Hastanesi’nde müdahale edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.