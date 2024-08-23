Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu. 8 gözalt

Kaynak: DHA
Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu. 8 gözalt

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı belirlenen kişilere yönelik Edremit ilçesinde 10 eve eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 91 bin 832 doldurulmuş makaron, 75 bin 400 boş makaron, 500 şeffaf kilitli poşet, 12 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 5 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 10 elektronik sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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