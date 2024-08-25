Selen Görgüzel’in kızı hastanelik oldu. Elektronik sigara kullananlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: posta
Selen Görgüzel’in kızı hastanelik oldu. Elektronik sigara kullananlar dikkat

Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş az kalsın elektronik sigara kurbanı oluyordu. Fenalaşan genç kız, "Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel'in kızı elekronik sigara yüzünden ölümle burun buruna geldi.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in iş insanı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy’deki evinde aniden fenalaştı. Kalbi sıkışan ve nefes almakta güçlük çeken Bektaş hemen Ulus’taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

"EĞER UÇAĞA BİNSEYDİM..."

Posta’da yer alan habere göre, göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz Bektaş’a “göğüs boşluğuna mediastinal amfizem” teşhisi konuldu ve ameliyata alındı.

Bektaş, “Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağları’na trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu” ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ

İlknur Bektaş, “3 gün daha hastanede kalacağım. Akciğerim içtiğim elektronik sigaradan dolayı (vape) hava kaçırmış. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun” dedi.

Kızına refakat eden ve başından ayrılmayan Selen Görgüzel ise “Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Nabzı hastaneye getirildiğinde 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi” ifadelerini kullandı.

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