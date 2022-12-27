Balıkesir’de kaçan katil zanlısını kafasına demir atarak yakaladılar 

KEMAL ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Balıkesir’in Edremit İlçesi Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde A.S. adlı bir kişi beş ayrı yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı E.Ç. olaydan sonra kaçmak isterken yoldan geçen bir vatandaş tarafından kafasına demir atılarak yere düşürüldü. Yaralı şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin sebebiyle ilgili soruşturma devam ederken şüpheli E.Ç.'nin A.S.'yi kalp, boyun, sağ-sol el ve sağ karın bölgelerinden bıçakla yaraladığı tespit edildi.

Yaralı A.S. ambulans ile kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçarken yaralanan cinayet şüphelisi E.Ç. de öldürdüğü maktulün ardından hastaneye kaldırıldı.

Cinayetin sokakta bulunan onlarca kişinin gözlerinin önünde gerçekleştiği ve maktul A.S.’nin bıçaklanırken son ana kadar “yapma” diye bağırdığı görgü şahitlerinin ifadelerine yansıdı.