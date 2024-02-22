Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Erdek-Ocaklar Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre R.İ. yönetimindeki 10 AKU 284 plakalı otomobil, F.T. yönetimindeki 10 ALA 136 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet üstündeki F.T. ve D.S. çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza sonrası, otomobil sürücüsü R.İ. gözaltına alınırken yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yap*ılan ilk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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