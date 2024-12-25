Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda ağır yaralı var

Balıkesir’de öğrenci servisi ile TIR’ın çarpışması sonucunda, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Balıkesir'in merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada; "Balikesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.