Balıkesir'de okul servisleri ve toplu taşıma araçlarına denetim

Balıkesir'de Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları için araçların; ruhsatı, ücret tarifeleri, yolcu sayıları ve evrakları

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de okul servisleri ve toplu taşıma araçlarına denetim


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte; toplu taşıma araçları, ticari taksilerin denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların; toplu taşıma hizmetlerinden; seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden alınması zorunlu olan; ruhsat ve servis aracı özel izin belgesi, ücret tarifeleri, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı, klimaların çalışıp çalışmadığı, fazla yolcu ile zaman tarifeleri kontrol edildi. Ayrıca araçlarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından konan kurallara riayet edip etmediğine yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimleri sürdürecek.

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