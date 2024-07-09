Balıkesir'de orman yangını

Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını ifade etti.