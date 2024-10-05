Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Adnan Menderes mahallesindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karesi Yeni Huzurevi ve Adanan Menderes Mahallesinde bulunan sitelerde yangın paniği yaşandı. Karesi ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesinde yangın meydana geldi.

Yeni açılan ve içinde yaşlı vatandaşlarımızın ikamet ettiği huzurevi ile sitelerin bulunduğu otluk alanda meydana gelen ot yangınına Balıkesir İtfaiye Başkanlığına bağlık itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, yangını söndürmek için can siper hane çalıştılar.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın alanından Edremit karayoluna bağlanan cadde trafiğe kapatıldı. Rüzgarında etkisi ile otluk alanda ani patlamalar ile yangın devam etmesine itfaiye erleri müsaade etmedi. Yangını soğutma işlemleri itfaiye erleri tarafından devam ediyor.

Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

Balıkesir’de ot yangını mahalleyi tehdit etti

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