Balıkesir'de sığınmacı operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılarına karşı jandarmanın yaptığı operasyonda 26 düzensiz göçmen ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 6 kişi de göz altına alındı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de sığınmacı operasyonu


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sığınmacı kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; Ayvalık ilçesinde 6 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu kullanmış oldukları araç tespit edilerek operasyon yapıldı. Araçta yapılan incelemede 25 adet can yeleği, 4 cep telefonu, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 1 el pompası ve 26 (16 Kongo, 7 Suriye, 2 Afrika, 1 Sudan uyruklu) düzensiz göçmen yakalandı. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Son Haberler
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü Güncel
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın Güncel
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın
Zafer Arapkirli Beşiktaş’ın golünü iptal eden hakeme isyan etti Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş’ın golünü iptal eden hakeme isyan etti
Bahçeli'nin çizmeleri Yunan basınında olay oldu. Körüklü efe çizmeleri ile tarihi gönderme yapmıştı Güncel
Bahçeli'nin çizmeleri Yunan basınında olay oldu. Körüklü efe çizmeleri ile tarihi gönderme yapmıştı
Konut fiyatları uçtu, arsa ve tarlaya talep arttı Ekonomi
Konut fiyatları uçtu, arsa ve tarlaya talep arttı
Ege Denizi'nde peş peşe deprem Güncel
Ege Denizi'nde peş peşe deprem