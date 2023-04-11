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Balıkesir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 23:50
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Balıkesir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, Edremit Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak'ta bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rojat Kaçmaz (20) ile Mahsun A. kahvehanede oturdukları sırada kız meselesi yüzünden A.Y. ile tartıştı. Bunun üzerine A.Y. durumu babası N.Y.'ye haber verdi. Olay yerine gelen N.Y., Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y. aracında bulunan pompalı tüfek ile Rojhat Kaçmaz’ı sırt ve bacaklarından, Mahsun A.'yı sol bacağından vurdu.

Saldırının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Rojhat Kaçmaz hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mahsun A.’nın ise tedavisine devam ediliyor.

Saldırı olayının ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Rojhat Kaçmaz’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler N.Y., A.Y. ve A.Y. suç aleti pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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