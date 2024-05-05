Yunus Günçe'den artan lastik fiyatlarına gönderme: "Canım benim patlama olur mu?"

Yunus Günçe, lastik fiyatlarındaki artışa ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Son dönemde lastik fiyatlarının yükselmesiyle ilgili bir açıklama yapan Günçe, aracının lastiklerine hitaben, 'Canım benim patlama olur mu, hem neden patlayasın ki...' şeklinde konuştu. Lastik fiyatlarının son zamanlarda oldukça yüksek seviyelere çıkması birçok sürücüyü etkilerken, Yunus Günçe'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Günçe'nin ilginç tepkisi, lastik fiyatlarındaki artışın toplum üzerindeki etkilerini de bir kez daha gündeme getirdi