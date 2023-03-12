12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Balıkesir'de bir otomobil, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:55
Takip Et

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek istikametinden gelen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kayarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havada kayganlaşan yolda sürücü Berke Balaban'ın (20) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçan araçta kendisi ve arkadaşı yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
5
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
6
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿İran'dan ayrılıkçı
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.