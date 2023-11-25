Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;
Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 10 şüpheliye ait ikamet ve araçlarında eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 461 adet sentetik uyuşturucu hap, 22 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olaya karışan 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.