Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde, jandarma tarafından uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 10 şüpheliye ait ikamet ve araçlarında eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 461 adet sentetik uyuşturucu hap, 22 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaya karışan 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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