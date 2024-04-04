Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği istihbarati çalışmalar neticesinde, Balıkesir’in Altıeylül, Ayvalık ve Manyas ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Bir ikamet adresi ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 42 gram metamfetamin, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2gram kubar esrar, bir hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve 8 bin 55 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şahıs gözaltına alındı.