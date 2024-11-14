Balıkesir'de yağışlara karşı önlem alındı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de yağışlara karşı önlem alındı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yağışların etkili olması nedeniyle önlem almaya başladı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahada mazgal ve menfezleri kontrol ederek tıkanıklık yaşanmaması için temizlik yapıyor.

Şiddetli yağışlarda yaşanabilecek olası ani su baskınlarına karşı yağmur suyu bertarafını hızlandırmak için çalışmalara devam ediyor.

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Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla ekipler düzenli olarak kontrol sağlayarak gerekli önlemleri alıyor.

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Edremit'te kent genelinde yapılan bu çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

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Edremit Belediyesi yetkilileri vatandaşların da özellikle bu süreçte çevreye atılan çöpler ve atıklar konusunda daha duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu.

Balıkesir'de yağışlara karşı önlem alındı

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