Balıkesir'de 8 milyon 650 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Balıkesir'de 8 milyon 650 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Balıkesir’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 650 bin Türk lirası değerinde olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve yüksek miktarda tütün mamulü ele geçirildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 8 milyon 650 bin Türk lirası değerinde olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve yüksek miktarda tütün mamulü ele geçirildi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan aramalar sonucunda; Edremit'te kaçak sigara üretiminde bulunarak haksız gelir sağladığı tespit edilen 1 kişiye ait depo ve iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda; satılmak üzere depoda bulunan, 8 milyon 650 bin TL değerinde olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 milyon 380 bin adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron ve 5 milyon 70 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından baskın düzenlenen depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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