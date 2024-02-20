Balıkesir'de 8 milyon 650 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 8 milyon 650 bin Türk lirası değerinde olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve yüksek miktarda tütün mamulü ele geçirildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan aramalar sonucunda; Edremit'te kaçak sigara üretiminde bulunarak haksız gelir sağladığı tespit edilen 1 kişiye ait depo ve iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda; satılmak üzere depoda bulunan, 8 milyon 650 bin TL değerinde olan 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 milyon 380 bin adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron ve 5 milyon 70 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından baskın düzenlenen depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.