Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Paşaköy Mahallesi’nde dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangının, balya makinesinin çalışması sırasında çıktığı tespit edildi ve bu nedenle gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Dün saat 14.00 civarında başlayan yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personel ile müdahale edildi.
Valilik, yangın riskini azaltmak amacıyla 20 Temmuz Cumartesi saat 20.00’a kadar biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.