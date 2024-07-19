Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 1

Paşaköy Mahallesi’nde dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 2

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 3

Yangının, balya makinesinin çalışması sırasında çıktığı tespit edildi ve bu nedenle gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 4

Dün saat 14.00 civarında başlayan yangına, 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personel ile müdahale edildi.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 5

Valilik, yangın riskini azaltmak amacıyla 20 Temmuz Cumartesi saat 20.00’a kadar biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 6
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 7
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 8
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 9
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 10
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 12
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 13
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 14
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 15
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 16
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 19
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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı 22
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